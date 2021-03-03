رضوى الشربيني تدخل في نوبة بكاء قبل جنازة والدتها (صور)

دخلت الإعلامية رضوى الشربيني، في نوبة من البكاء فور وصول جثمان والدتها منذ قليل لمسجد السيدة نفيسة، لأداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، لم تتمالك الإعلامية دموعها في مشهد مؤثر وسط مواساة المعزين لها.وبدأت صلاة الجنازة على جثمان الراحلة بساحة مسجد السيدة نفيسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وظهرت الإعلامية في الجنازة مرتدية كمامة وغطاء الرأس وحرصت على التواجد داخل سيارتها نظرا لإصابتها بفيروس كورونا المستجد.ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى، أكدت منذ أيام، أن حالة والدتها الصحية حرجة، موضحة أن الأطباء المعالجين لها بذلوا مجهودا كبيرا في التعامل مع حالتها، مغردة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "أمى بين ايد ربنا دلوقتى.. والأطباء عملوا اللى عليهم.. لكن أنا عندى يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم".وكانت والدة الإعلامية رضوى الشربينى، قد طلبت رؤية ابنتها، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية ووضعها على جهاز تنفس صناعى داخل العناية المركزة.