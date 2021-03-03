إصابة شخص بكسور وجروح صدمه قطار بالإسماعيلية

أصيب شخص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، صدمه قطار الإسماعيلية الزقازيق.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مدير محطة سكك حديد بقرية المحسمة بنطاق مركز أبو صوير، بإصابة شخص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، صدمه قطار الزقازيق أمام المحطة.تم نقل المصاب ويدعى محمد سالم السيد عيد، 45 عاما، بأبو خروع أبو صوير، إلى مستشفي جامعة قناة السويس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.