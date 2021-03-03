الموافقة على 29 طلب تقنين جديد على أراض أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (70) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ اللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنةوخلال الاجتماع تمت مناقشة 69 ملفا ما بين (34 طلب جديد+ 35 تظلم)، حيث تم قبول تظلم واحد والموافقة على 29 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2303 طلبات، فيما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة، في حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 1168عقدا موزعا (839 عقود مباني+ 329 عقد زراعة)، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة.