روسيا: 3 دول أفريقية توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V"

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة موافقة ثلاث دول أفريقية على استخدام لقاح (سبوتنيك V) الروسي ضد فيروس كورونا.وأكد الصندوق ـ اليوم الأربعاء ـ أن كلا من أنجولا وجيبوتي وجمهورية الكونغو اعتمدت (سبوتنيك V) بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ.من جهته.. قال المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف: "إن التطعيم يمثل أهم شرط لتجاوز الجائحة، حيث أن تسجيل اللقاح الروسي في أنجولا وجيبوتي والكونغو سيتيح للشركاء في هذه الدول الوصول إلى عقار آمن وفعال يحظى بثقة عالية ويستخدم في مختلف أنحاء العالم".وأصبح بذلك عدد الدول التي سجلت (سبوتنيك V) - وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم - 42 دولة يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.1 مليار دولار.