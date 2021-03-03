محافظ بورسعيد يتابع أعمال تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الخاصة بتحويل ١٧ محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى بمختلف أحياء المحافظة من ضمن ٦ محافظات يتم تطبيق تحويل السيارات إلى غاز طبيعي لمواجهة الازدحام على محطات وقود الغاز الطبيعي تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.جاء ذلك بحضور مسؤولي شركة غاز تك وكارجاس والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والأجهزة المختصة.واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذى الحالى لكل محطة على حدة من خلال شرح مسؤولي شركات الغاز والاستعانة بالصور والفيديو التوضيحية، وتم عرض الموقف الإنشائي لمحطات الغاز التى يتم تجهيزها للعمل بالغاز الطبيعى ومعدلات العمل فى توصيل المرافق للمحطات وموقف مد خطوط الغاز.وشدد محافظ بورسعيد على سرعة إنجاز الأعمال طبقا للجداول المحددة للتنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات ليتم الانتهاء من كافة المحطات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى أقرب وقت، وأشار محافظ بورسعيد إلى إنه خلال الـ3 أشهر القادمة سيتم إنجاز عدد من المحطات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الإقبال على محطات الغاز وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات بما يضمن سرعة وجودة تنفيذ كافة الأعمال.