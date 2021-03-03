«موجة كورونا الثالثة».. روسيا تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على المواطنين مواصلة ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية الأخرى لتجنب حدوث موجة ثالثة من فيروس كورونا في البلاد.وأضاف وزير الصحة، في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية: "بدلًا من مجرد انتظار حدوث موجة ثالثة، يتعين علينا أن نتجنبها عن طريق اتخاذ مجموعة من الخطوات من بينها التلقيح"، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي حتى تتحقق مناعة القطيع بالكامل.وأوضح موراشكو أن أعداد الإصابة بكورونا كانت آخذة في الانخفاض خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤكدًا أن الوضع سيعتمد على الإجراءات التي يتم الالتزام بها إلى جانب سعي المواطنين لضمان سلامتهم.ولفت وزير الصحة إلى أن مناعة القطيع ضد فيروس كورونا قد تتحقق في روسيا بحلول شهر يوليو المقبل.وذكر مركز الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 4 ملايين و268 ألفًا و215 إصابة، وتماثل 3 ملايين و838 ألفًا و40 شخصًا للشفاء، في حين توفي 86 ألفًا و896 شخصًا إثر إصابتهم بالفيروس.