رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انقلاب سيارة محملة بـ 1000 لتر مواد كيماوية في الدقهلية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:12 م
انقلاب سيارة محملة
انقلاب سيارة محملة بـ 1000 لتر مواد كيماوية
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من إزالة  كميات من "المواد الكيماوية" من منزل كوبرى جامعة المنصورة، عقب انقلاب "تانك" من أعلى سيارة ربع نقل على نزلة الكوبري عقب اصطدام قائدها بالبلدورات.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية  يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من ادارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط تانك من سيارة ربع نقل بمنزل كوبري الجامعة العلوي دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية والمرور إلى مكان البلاغ والفحص تبين أنه حال سير سيارة ربع نقل قيادة محمود الكحلاوي (19 عاما)، باتجاه سندوب، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى اصطدامه بالبلدور وسقوط تانك محمل أعلى السيارة أرضا.

ونجم عن ذلك تفريغ حمولته أرضا والذي تبين أنها مادة كيماوية خاصة بالنظافة فلاش حوالي ۱۰۰۰ لتر، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو تلفيات وبسؤال قائد السيارة أید مضمون الفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
وتم عمل كردون أمني وتحويل الطريق بمعرفه ضباط إدارة المرور لتسيير الحركة المرورية  وتعاملت قوات الحماية المدنية بالموقع وتم ازالة أثار المادة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۷۷۱ إدارى مركز شرطة المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
.

موضوعات متعلقة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربى بالجيزة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

الصور

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: الإحراج يعيق 98% من الأشخاص عن إنهاء مكاملة هاتفية

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

«تغفيلة سد النهضة».. ماذا تفعل مصر فى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا؟

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

الباحثة التونسية ألفة يوسف: الإسلام السياسى تيار إقصائى يستند إلى أيديولوجيا فاشية ويعتمد كل الوسائل للوصول للحُكم

سكينة فؤاد: الإخوان حاولوا تجريف الحضارة المصرية (حوار)

غادة طوسون رئيسًا للإدارة المركزية للشعب واللجان بالأعلى للثقافة

غدًا.. فكري عمر في ضيافة موقع صدى ذاكرة القصة القصيرة