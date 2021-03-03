انقلاب سيارة محملة بـ 1000 لتر مواد كيماوية في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من إزالة كميات من "المواد الكيماوية" من منزل كوبرى جامعة المنصورة، عقب انقلاب "تانك" من أعلى سيارة ربع نقل على نزلة الكوبري عقب اصطدام قائدها بالبلدورات.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من ادارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط تانك من سيارة ربع نقل بمنزل كوبري الجامعة العلوي دائرة المركز.وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية والمرور إلى مكان البلاغ والفحص تبين أنه حال سير سيارة ربع نقل قيادة محمود الكحلاوي (19 عاما)، باتجاه سندوب، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى اصطدامه بالبلدور وسقوط تانك محمل أعلى السيارة أرضا.ونجم عن ذلك تفريغ حمولته أرضا والذي تبين أنها مادة كيماوية خاصة بالنظافة فلاش حوالي ۱۰۰۰ لتر، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو تلفيات وبسؤال قائد السيارة أید مضمون الفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.وتم عمل كردون أمني وتحويل الطريق بمعرفه ضباط إدارة المرور لتسيير الحركة المرورية وتعاملت قوات الحماية المدنية بالموقع وتم ازالة أثار المادة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۷۷۱ إدارى مركز شرطة المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.