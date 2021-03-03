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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تطرح تخفيضات من القاهرة لعدد من نقاطها الدولية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:10 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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أطلقت مصر للطيران تخفيضات وأسعار خاصة على أسعار تذاكر طيران عدد كبير من وجهاتها، حيث طرحت الشركة تخفيض للسفر من القاهرة إلى أثينا بنسبة 40% على الدرجة السياحية و35% تخفيض على درجة رجال الأعمال وذلك عند شراء التذاكر من الآن وحتى 22 مارس 2021 والسفر حتى 8 مايو 2021.

كما طرحت الشركة تخفيضات على رحلاتها من القاهرة إلى اسطنبول تصل لـ40% على الدرجة السياحية و10% تخفيض على درجة رجال الأعمال عند شراء التذاكر من الآن، وحتى 22 مارس 2021 علي أن يكون السفر حتى 1 مايو 2021.

وكذلك طرحت تخفيض 25% من القاهرة إلى البحرين على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر من الآن وحتى 31 مارس 2021 والسفر حتى 5 مايو 2021.

وشملت تخفيضات من القاهرة إلى مسقط حيث طرحت الشركة 25% تخفيض على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال وذلك لشراء التذكر من الآن وحتى 31 مارس 2021 وإلي أن يكون السفر حتى 5 مايو 2021.

كما يمكن لعملاء مصر للطيران السفر من القاهرة إلى جوبا على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال بتخفيض 20% من القاهرة عند شراء التذكرة من الآن وحتى 15 مارس 2021 والسفر حتى 31 مارس 2021.

وطرحت تخفيض 20% على الدرجات السياحية و10% على درجة رجال الأعمال من القاهرة لأمستردام وذلك عند شراء التذاكر من الآن وحتى 31 مارس 2021 والسفر حتى 10 مايو 2021.

وطرحت تخفيض 30% على الدرجة السياحية و10% على درجة رجال الأعمال من القاهرة الى باريس عند شراء تذكرتك من الآن وحتى 31 مارس 2021 والسفر حتى 10 مايو 2021 وشملت هذة التخفيضات أسعار خاصة للسفر من القاهرة إلى دبي والشارقة بأسعار تبدأ من 4950 جنيه شاملة الذهاب والعودة وشاملة الضرائب والرسوم.

ويمكن لعملاء مصر للطيران شراء التذاكر ومراجعة كافة عروض الشركة عبر الموقع الالكترونى لمصر للطيران egyptair.com أو عن طريق الاتصال بخدمة العملاء 1717 او عن طريق وكلاء السياحة والسفر.

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