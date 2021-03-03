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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» توضح موقف الطلاب حال كسر «التابلت» أثناء الامتحانات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:07 م
التابلت
التابلت
ريم محمود
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جاوب محسن صديق، رئيس الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، على سؤال أولياء الأمور حال كسر التابلت أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وسألت إحدى أولياء الأمور عبر أحد الجروبات قائلة:« ايه الحل في طالبة التابلت وقع منها بعد الامتحان واتكسرت الشاشة راحت للتوكيل طلب منها سداد 1800 جنيه ثمن إصلاح الشاشة ورفض التوكيل عمل تقرير بحالة الجهاز الا بعد سداد المبلغ».

وكان رد رئيس الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم كالتالي:« طالما الطالب مستمر في سداد قسط التأمين علي التابلت، يتم سداد النسبة الأكبر من قيمة الاصلاح عن طريق التأمين».

جدير بالذكر أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، قد بدأت فى 27 فبراير الماضي وتستمر حتى 8 مارس الجارى، ويتم عقد الامتحانات على التابلت داخل المدرسة.

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