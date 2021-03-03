ضبط مخزن أدوية بيطرية مغشوشة و11 ألف عبوة بسكويت منتهية الصلاحية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط مخزن غير مرخص يحتوى على كميات من الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة، ومخزن آخر بداخله 11 ألف عبوة بسكويت منتهية الصلاحية قبل طرحها للبيع فى الأسواق.كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية تلقى تقريرا بتمكن حملة من الرقابة التموينية ضمت الحملة عيد عبدالله وكيل مديرية التموين وحسن الزهاوي ونشأت نعيم وأحمد فاروق مفتشي التموين بناءً على تحريات الأجهزة الرقابية، من ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع أدوية بيطرية يعرض للبيع أدوية بيطرية مقلدة بعد تقليد العلامة التجارية الأصلية بدقة ووضع الكتابة باللغة الأجنبية لإيهام جمهور المستهلكين بأنها مستوردة مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ويحوز بالمخزن أدوية بيطرية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات داخل مخزن غير مرخص، وتم التحفظ على ١٢٢٤ عبوة مقلدة سعة١٠٠مم، و٥٢٨ عبوة قبل تغيير العلامة سعة١٠٠ وجميعها غير مدرج عليها بلد الصنع، كما تم سحب ٦٠٨٠ عبوة فارغة مقلدة و١٥٢٦ عبوة فارغة أصلية لعدم الاستغلال والتلاعب.كما تم ضبط مدير مخزن ومنفذ بيع وتوزيع مواد غذائية تابع لأحد المصانع الكبري لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازته بقصد البيع أغذية أطفال من صنف بسكويت منتهي الصلاحية، ويتم تعديل تاريخه بتواريخ وصلاحيات سارية وإعادة طرحه من جديد بالأسواق بقصد التربح مدخلا الغش والتدريس علي جمهور المستهلكين، وتم التحفظ على ١١٥٢٠ باكو بسكويت أصناف وأنواع مختلفة.وتم تحريز المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.