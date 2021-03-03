رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مخزن أدوية بيطرية مغشوشة و11 ألف عبوة بسكويت منتهية الصلاحية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:04 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط مخزن غير مرخص يحتوى على كميات من الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة، ومخزن آخر بداخله 11 ألف عبوة بسكويت منتهية الصلاحية قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية تلقى تقريرا بتمكن حملة من الرقابة التموينية ضمت الحملة عيد عبدالله وكيل مديرية التموين وحسن الزهاوي ونشأت نعيم وأحمد فاروق مفتشي التموين بناءً على تحريات الأجهزة الرقابية، من ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع أدوية بيطرية يعرض للبيع أدوية بيطرية مقلدة بعد تقليد العلامة التجارية الأصلية بدقة ووضع الكتابة باللغة الأجنبية لإيهام جمهور المستهلكين بأنها مستوردة مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ويحوز بالمخزن أدوية بيطرية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات داخل مخزن غير مرخص، وتم التحفظ على ١٢٢٤ عبوة مقلدة سعة١٠٠مم، و٥٢٨ عبوة قبل تغيير العلامة سعة١٠٠ وجميعها غير مدرج عليها بلد الصنع، كما تم سحب ٦٠٨٠ عبوة فارغة مقلدة و١٥٢٦ عبوة فارغة أصلية لعدم الاستغلال والتلاعب.

كما تم ضبط مدير مخزن ومنفذ بيع وتوزيع مواد غذائية تابع لأحد المصانع الكبري لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازته بقصد البيع أغذية أطفال من صنف بسكويت منتهي الصلاحية، ويتم تعديل تاريخه بتواريخ وصلاحيات سارية وإعادة طرحه من جديد بالأسواق بقصد التربح مدخلا الغش والتدريس علي جمهور المستهلكين، وتم التحفظ على ١١٥٢٠ باكو بسكويت أصناف وأنواع مختلفة.

وتم تحريز المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

«علمية كورونا» تكشف الفئات الأولى المستهدف حصولها على اللقاح

الصور

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

الأكثر قراءة

«علمية كورونا» تكشف الفئات الأولى المستهدف حصولها على اللقاح

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

أبرزها «سد النهضة».. 4 ملفات رئيسية يناقشها الرئيس السيسى فى السودان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأجسام المضادة المتولدة نتيجة للسلالة الجنوب إفريقية تحمى من سلالات أخرى

مرض شبيه بالإنفلونزا يقتل 15 شخصا في غرب الكونغو الديمقراطية

الأردن يُضيء مواقع أثرية احتفالًا بمئوية الدولة

تنزانيا تضاعف جهودها لإنهاء فيروس نقص المناعة بحلول 2030

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

رحلة الريادة الأدبية لـ محمد حافظ رجب بـ«الحرية للإبداع»

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص

مؤسسة العويس الثقافية تحتفي باليوم العالمي للشعر 21 مارس

في ذكراه.. رأي إبراهيم أصلان في تعديلات سيناريو «الكيت كات»