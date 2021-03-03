محافظ كفرالشيخ: طلاب الأول الثانوي يؤدون الامتحان إلكترونيًا بنسبة 99%

أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات الإلكترونية، اليوم الأربعاء، بمدارس كفرالشيخ، بنسبة نجاح دخول للسيستم 99%.كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.وأوضح المحافظ أن الطلاب المقيدين لأداء الامتحان إلكتروني 23661 طالبًا وطالبة، وأدى امتحان مادة الرياضيات 23594 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب المنازل الذين أدوا الامتحان 233 طالبًا وطالبة، وتغيب عن أداء الامتحان 12 طالبًا، كما أدى 23001 طالب وطالبة، امتحان مادة الأحياء، وتغيب عن أداء الامتحان 60 طالبًا وطالبة.