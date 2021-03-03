رئيس أرمينيا يناقش مع رئيس الأركان العامة الوضع السياسي الداخلي

ناقش الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، الوضع السياسي الداخلي مع رئيس الأركان العامة، أونيك جاسباريان، الذي طالب رئيس الوزراء نيكول باشينيان بإقالته.وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الأرمنية- اليوم الأربعاء- أن سركيسيان وجاسباريان بحثا الوضع المتوتر في البلاد بسبب الأحداث الأخيرة، وناقشا الأهمية القصوى للأمن والاستقرار في البلاد، بغض النظر عن القرارات المتخذة بهذا الصدد.وشدد سركيسيان على أن الجيش الوطني بحاجة إلى الرعاية الشاملة، مؤكدًا أن الجيش سيبقى في مركز اهتماماته.