بتعليمات من «الإيكاو».. ميناء القاهرة الجوى يعزز الوعى الأمنى للعاملين

كلف المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، إدارة التدريب بعقد دورات تدريبية تثقيفية توعوية أمنية بالتعاون مع قطاع الـمن للعاملين بالشركة في إطار تأهيل وتطوير العنصر البشري من خلال تعزيز الوعي الأمني والثقافة الأمنية، وبما يتفق مع تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).وتهدف الدورات لبث الحث الأمني لمواجهة المخاطر والتحديات التي قد تواجه العاملين في مختلف القطاعات أثناء العمل للحفاظ على الـرواح والمنشأت داخل هذا المرفق الحيوي.وقام بإعداد هذا البرنامج التدريبي إدارة أمن الطيران المدني بقطاع الأمن بالشركة، على أن تقوم بتدريس المحتوى العلمي من خلال عقد هذه الدورات بشكل دوري حتى يتثنى تدريب أكبر عدد من العاملين وذلك مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.