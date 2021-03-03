سائق سيارة نقل يخطف حياة شابين أمام نادي الطلائع بحلوان

لقي شابان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر دهسهما من قبل سائق سيارة نقل أمام نادي الطلائع بالمساكن الاقتصادية في منطقة حلوان.تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد دهس شابين في العقد الثالث من العمر أمام نادي الطلائع بحلوان. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى العام، وضبط السائق المتهم وسحبه إلى ديوان القسم.وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.