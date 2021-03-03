مصدر بالصحة: حصر أعداد الفئات المستحقة للقاح كوفيد-19

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجّهت بإجراء حصر لأعداد المواطنين من الفئات المستحقة التي سيتم البدء في تطعيمها أول الاسبوع المقبل؛ للتأكد من توافر الجرعات التي سيتم إعطائها للحالات.وقال المصدر إن هالة زايد شددت على عدم إعطاء جرعات لمواطنين لا تتوفر لهم الجرعة الثانية، مؤكدًا أنه يجب أن يتلقى المواطنين الجرعات في الوقت المحدد لها وهى فترة 21 يومًا.أشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تحصل مصر على دفعات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تعاقدت على نحو 80 مليون جرعة لقاح تكفي 40 مليون مواطن.ولفت المصدر إلى أن الوزارة تناقش حاليًا إمكانية البدء في تصنيع لقاح سينوفارم الصيني داخل الشركة المصرية للأمصال ولقاحات فاكسيرا، مؤكدًا أن التصنيع سيتيح لمصر الفرصة في أن تصبح إحدى الدول المصنعة والموردة للقاح كورونا في أفريقيا.