رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر بالصحة: حصر أعداد الفئات المستحقة للقاح كوفيد-19

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:54 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجّهت بإجراء حصر لأعداد المواطنين من الفئات المستحقة التي سيتم البدء في تطعيمها أول الاسبوع المقبل؛ للتأكد من توافر الجرعات التي سيتم إعطائها للحالات.

وقال المصدر إن هالة زايد شددت على عدم إعطاء جرعات لمواطنين لا تتوفر لهم الجرعة الثانية، مؤكدًا أنه يجب أن يتلقى المواطنين الجرعات في الوقت المحدد لها وهى فترة 21 يومًا.

أشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تحصل مصر على دفعات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تعاقدت على نحو 80 مليون جرعة لقاح تكفي 40 مليون مواطن.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تناقش حاليًا إمكانية البدء في تصنيع لقاح سينوفارم الصيني داخل الشركة المصرية للأمصال ولقاحات فاكسيرا، مؤكدًا أن التصنيع سيتيح لمصر الفرصة في أن تصبح إحدى الدول المصنعة والموردة للقاح كورونا في أفريقيا.

موضوعات متعلقة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

الصور

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: الإحراج يعيق 98% من الأشخاص عن إنهاء مكاملة هاتفية

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

«تغفيلة سد النهضة».. ماذا تفعل مصر فى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا؟

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

الباحثة التونسية ألفة يوسف: الإسلام السياسى تيار إقصائى يستند إلى أيديولوجيا فاشية ويعتمد كل الوسائل للوصول للحُكم

سكينة فؤاد: الإخوان حاولوا تجريف الحضارة المصرية (حوار)

غادة طوسون رئيسًا للإدارة المركزية للشعب واللجان بالأعلى للثقافة

غدًا.. فكري عمر في ضيافة موقع صدى ذاكرة القصة القصيرة