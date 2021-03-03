حبس ربة منزل وعاطل يروجان الحشيش والهيروين في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس ربة منزل وعاطل لحيازتهم مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي.و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل، حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفي محمول).بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائها والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة، كما أضافت بتحصلها على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية.عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، حال استقلاله إحدى السيارات وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، هاتف محمول).وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.