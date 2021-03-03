تكليف الدكتور على حمودة رئيسًا لقسم الصحافة بإعلام الأزهر

قرر الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، تكليف الدكتور على حمودة، رئيسًا لقسم الصحافة والنشر، خلفًا للدكتور عبدالعظيم خضر، بعد انتهاء مدة رئاسته.جدير بالذكر أن الدكتور على حمودة، أستاذ مساعد بقسم الصحافة، ومدير التحرير السابق لمجلة البحوث الإعلامية الصادرة عن كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، وله العديد من المساهمات والمشاركات البحثية في مجال الصحافة الإلكترونية.وتقدمت أسرة قسم الصحافة والنشر التهنئة للدكتور على حمودة، لتكليفه برئاسة قسم الصحافة والنشر داعين له بالتوفيق والسداد.