دفن جثة شاب انتحر شنقًا في منشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الأربعاء، بدفن جثة شاب أقدم على الانتحار شنقًا داخل غرفته الخاصة في منزله بمنشأة ناصر، عقب ورود التقرير الطبي.وتبين من مناظرة الجثة أن الشاب يرتدى ملابسه كاملة ولا يوجد أي إصابات ظاهرية، عدا احمرار حول الرقبة من آثار الخنق، وتبين من المعاينة أنه انتحر بشنق نفسه في السقف وصعد علي سلم قام بدفعه أرضًا في الغرفة ما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب رفض أهل فتاة خطبته لها.وبسؤال شقيقه أفاد أنه حال قيامه بالطرق على باب الغرفة، لم يتجاوب أخوه معه، فكسر الباب ليجد شقيقه معلقًا بسقف غرفته.وورد بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر من غرفة عمليات النجدة بقيام شخص بالانتحار بمحل سكنه. وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن الشخص المنتحر يبلغ من العمر 18 عامًا، عامل نظافة، يسكن بالدور الأرضي من المبنى، أقدم على التخلص من حياته بشنق نفسه في سقف غرفته بحبل غسيل.تحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.