انتظام امتحانات «إعلام الأزهر» لليوم الثالث وسط إجراءات احترازية
الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:46 م
إسلام أبوالمجدطباعة
أدى طلاب الفرقتين الأولى والثالثة بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، امتحاناتهم وسط هدوء تام، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتفقد عميد الكلية، الدكتور غانم السعيد، والدكتور رضا عبد الواجد أمين، وكيل الكلية، لجان الامتحانات للتأكد من حسن سيرها والاطمئنان على الطلاب وتوجيههم نحو الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وتفقد عميد الكلية، الدكتور غانم السعيد، والدكتور رضا عبد الواجد أمين، وكيل الكلية، لجان الامتحانات للتأكد من حسن سيرها والاطمئنان على الطلاب وتوجيههم نحو الالتزام بالإجراءات الوقائية.
انتظام امتحانات «إعلام الأزهر» لليوم الثالث وسط إجراءات احترازية
انتظام امتحانات «إعلام الأزهر» لليوم الثالث وسط إجراءات احترازية
انتظام امتحانات «إعلام الأزهر» لليوم الثالث وسط إجراءات احترازية
انتظام امتحانات «إعلام الأزهر» لليوم الثالث وسط إجراءات احترازية
انتظام امتحانات «إعلام الأزهر» لليوم الثالث وسط إجراءات احترازية
انتظام امتحانات «إعلام الأزهر» لليوم الثالث وسط إجراءات احترازية