أغنية "بقول عادي" تامر عاشور 2021.. تتصدر التريند

موعد طرح أغنية بقول عادي



الامر الذي آثار فضول الجمهور الذي بدأ في البحث عن الأغنية، التي من المقرر إطلاقها بعد انتهاء عاشور من وضع اللمسات النهائية عليها وانتهاء مراحل المكساج الخاصة بها.





كلمات أغنية تامر عاشور الجديدة "بقول عادي"

"بقول عادي" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال وتوزيع وفواصل موسيقية فهد ومهندس صوت

محمد إسماعيل، ومكس وماستر محمد صقر، وجيتار شريف فهمي، وبيس جيتار أحمد رجب، وبيركش إيهاب فاروق، وصولو كوله محمد عاطف.



أسباب تأجيل البوم تامر عاشور

وكان تامر عاشور قد كشف عن أسباب تأجيل ألبومه الغنائي الجديد والذي كان من المقرر طرحه مطلع هذا العام لكن انتشار فيروس كورونا منعه من استكمال تسجيل الألبوم، كما أنه يفضل إقامة حفل كبير بالتزامن مع طرح الألبوم وهو ما يتعذر حدوثه نظرا لانتشار فيروس كورونا ومنع إقامة الحفلات الضخمة.



فريق عمل الألبوم



يتعاون تامر عاشور في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين على رأسهم جمال الخولي وأحمد المالكي وأحمد إبراهيم وهشام صادق، ومحمد وتامر على ومحمد النادي وسامح جلال وسامر ابو طالب ومن الموزعين فهد وعمرو اسماعيل ويقوم تامر عاشور بتلحين عدد من اغاني الألبوم.



يذكر أن أخر البوم طرحه تامر عاشور كان في مارس من عام 2019 وحمل الألبوم اسم "أيام" وضم 12 أغنية.





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يذكر أن آخر أغنية طرحها تامر عاشور كانت بعنوان "اصلي مدلعها" حيث تم طرحها على يوتيوب وكافة المتاجر الالكترونية وحققت نجاحا كبير.



"معلش اصلي مدلعها" من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع رامي سمير. يذكر أن آخر أغنية طرحها تامر عاشور كانت بعنوان "اصلي مدلعها" حيث تم طرحها على يوتيوب وكافة المتاجر الالكترونية وحققت نجاحا كبير."معلش اصلي مدلعها" من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع رامي سمير.

استطاع المطرب تامر عاشور تصدر التريند خلال ساعات من طرحه لبرومو أغنيته السينجل الجديدة "بقول عادي" والمقرر طرحها خلال أيام على موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من القنوات الفضائية.وشوق تامر عاشور جمهوره للأغنية بعد نشر مقطع منها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.