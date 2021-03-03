أشهر تُربى فى أسوان يحكى قصته: أرى الموت قبل أن يخطف أهل قريتي بأيام





























يهمس أبوالحجاج بعدما تلفت حوله رغم فراغ منزله "عندي أثار فى "الجبانة" بعض تجار الآثار عرضوا عليا ملايين الفلوس. قالوا "خلينا نفحت يا حجاج هتبقى غنى وهتبني البيت.. لكن لم أنغوى أبدا.. ورغم ظروفي الصعبة وأحيانًا الأيام تمر بلا زاد، لكني ما أفكرشي أبدًا إني أسمع لهم".













بجسد نحيل وعينين غائرتين لم يتبقى منه سوى الجلد والعظم، يتكأ أبو الحجاج عبدالله محمد بملابسة الرثة وعمامته المحكمة بدقة على رأسه فوق كنبة منزل يرفض الأشباح العيش فيه، يسحب أنفاسًا من "الجوزة" ليملىء الفراغ أمامه بالدخان، عله لا يري منزله الذي يخلو سقف إلا من البوص وبعض الحوائط التى تحميه، وشماعة جلاليب معلقة بسمامير بترتيب لا يعرفه سوى أهالى أسوان.يرنو أبوالحجاج ببصره إلى غية حمام صغيرة صنعها بيده داخل داره المطلة على مقابر جزيرة المنصورية فى محافظة أسوان، ويحاول أن يتذكر عمره الخمسيني فيما أفناه وأبناءه الثلاث الذين ماتوا أطفالًا بسبب أمراض الجوع والفقر، وهو ما دفعه منذ أكثر من 14 عامًا للعمل كتربي بلا أجر ليحمل الموتي كأنه يحمل نفسه مع كل مرة ينزل فيها إلى اللحد.يقول أبوالحجاج "يخافني الجميع ويبعدون عني على الرغم من أن يدي هى أخر ما تلمس أجسادهم قبل أن توارى تحت التراب"، ويتحدث بحزن شديد "حتى أولاد عمي كانوا يعايروني بسبب تطوعي لهذا العمل وعاركوني أمام الجيران.. لكني لم أسمع لهم، ودارت الأيام حتى جاءوا يعتذروا بعدما مرضوا ويطلبوا السماح.. وسامحتهم".تقول الرواية أنه عندما يستيقظ حفار القبور من نومه، يجد الموت جالسا بجانبه يحتسي الشاي، يستعيذ بالله ويصلي ركعتين، إلا أن أبوالحجاج يشرب حجرين من "الجوزة" ذات معسل السلوم، ويقول "زارني الموت كثيرًا وحصد روح أطفالي الثلاثة ويهددنا فى كل يوم، كزوجتي التى تعاني من أمراض قلبية وذهبت للقاهرة ربما تجد علاجاَ يطيب آلامها"، ولا يعلم أبو الحجاج الفرق بين حفار القبور و"التربي" لكن لأنه يحفر بيديه اللحد على الطريق الاسلامية بعمق فى الأرض يعتبر نفسه حفارًا لقبور الموتى.ورث أبوالحجاج المنزل الذى يعيش فيها الآن عن أبيه الذى كان يعمل مزارعًا، درس حتى الابتدائية ثم خرج من التعليم بسبب الفقر التى كانت تعانيه أسرته وكذلك جزيرته، سافر إلى القاهرة وعمل بشارع معروف المتفرع من شامبليون بوسط القاهرة داخل ورشة للسمكرة ثم تعلم "السواقة" (قيادة السيارات) وعندما إلتحق بالخدمة العسكرية فى القاهرة وكان عمله بأحد نقاط القيادة بالقرب من ميدان رابعة العدوية فى مدينة نصر، وساعده الجيش بعد خروجه فى استخراج رخصة وبفضلها عمل لفترة وتزوج ومات له ثلاث أطفال ثم أنجب ثلاث آخرين، حتى أصيب بعجز جراء حادث سيارة، فترك المهنة وعاد أدراجه إلى جزيرته الأسوانية ليستقر ولا يخرج من مقابرها أبدًا."لم أخف من شىء أبدا فى المقابر، لكنى لا انسى حادث انقلاب سيارة على طريق أدفو توفى كل من فيها وكانوا فى مشهد مريع يرفض الجميع الاقتراب منهم، فاتصلوا بي ذهبت وحضرت أكياس للجثث وجمعت الأشلاء وغسلناهم وعدت لأدفنهم بنفسي"رغم ذلك يقول أبوالحجاج أنه لم يبكي سوا مرة واحدة: "دفنت أكثر الناس قربًا لجلبي شقيقتي وأمي وأبوي" ورغم كل ذلك لم أبكي إلا عندما توفت أختي ورأيتها قبل أن أدفنها