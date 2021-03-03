مجلس الوزراء القبرصي يجري استفتاءً لإصلاح الإدارة المحلية مايو المقبل

قال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء قرر إجراء استفتاء في جميع أنحاء قبرص لإصلاح الإدارة المحلية في 30 مايو المقبل والذي يتزامن مع بدء الانتخابات البرلمانية في البلاد.وأضاف نوريس - في تصريحات أوردتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - أنه سيتم إرسال هذا القرار إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار جاء في أعقاب تصريحات المدعي العام القبرصي بأنه لا يمكن إجراء الاستفتاء إلا بعد سن مشروع قانون إصلاح الحكومة المحلية في شكل قانون.وتم عرض عدد من مشاريع القانون الخاصة بإصلاح الإدارة المحلية أمام البرلمان منذ الصيف الماضي، بحسب الصحيفة.