654 ألف طالب بأولى ثانوي امتحنوا الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية

حضر 654 ألف و207 طلاب بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، والتي تستمر حتى 8 مارس 2021.وتمكن 648 ألف و544 طالبا من أداء امتحان الرياضيات بنسبة99.1%، بينما تمكن 650 ألف و59 طالبا من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بنسبة 99.3%.كما أدى 29750 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل، دمج، دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب وطالبة بنسبة حضور 96.6%.جدير بالذكر أن غدًا الخميس الموافق 4 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة الأجنبية الثانية" و"علم النفس والاجتماع".