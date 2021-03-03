إغلاق أكبر مستشفى مؤقت لعلاج مرضى كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن إغلاق أكبر مستشفى مؤقت لمرضى كورونا في البلاد؛ بسبب عودة الوضع الوبائي في المنطقة إلى استقراره.وذكرت وزارة الصحة المحلية في مقاطعة موسكو- في بيان اليوم الأربعاء- أن المستشفى المجهز بحوالي 2.2 ألف سرير، والذي تم نشره سابقًا في مبنى أحد المراكز التجارية بمدينة رامينسكويه، أنهى عمله بعد أن تلقى فيه العلاج نحو 5.5 ألف مريض مصاب بالفيروس والالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع.