«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

تفقد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اليوم الأربعاء، محطة مترو الجامعة، لمتابعة حركة قطارات المترو المخصصة لنقل الطلاب، استكمالًا لجهود جامعة حلوان بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لحل مشكلة التزاحم بمحطة المترو، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حماية لطلاب الجامعة وحفاظًا على سلامتهم.وقالت الجامعة في بيان لها، إن رئيس الجامعة ناقش الطلاب الموجودين في محطة المترو حول مدى فاعلية هذه الإجراءات في تخفيف الازدحام والحفاظ على سلامتهم، وطالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من جانبهم حرصًا على سلامتهم.كما تابع رئيس جامعة حلوان قيام شركة المترو بتنفيذ تركيب جهاز (X -ray) إضافي لتخفيف الكثافة والازدحام بالمحطة بنسبة 50%، وهو ماتم تنفيذه وفقا للاتفاق الذى تم بالأمس بين جامعة حلوان والشركة تيسيرًا على طلاب الجامعة، وأسفرت المشاورات بين الجانبين عن تخصيص عدد من قطارات المترو الإضافية،للتحرك من محطة حلوان بطلاب الجامعة وفقا للفترات الامتحانية المختلفة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، وتم تخصيص عربات مترو إضافية لهم عقب كل فترة امتحانية بنصف ساعة وذلك لتخفيف الزحام والكثافات.كما " نجم" تابع منظومة عمل الـ 24 منفذًا بالجامعة تيسيرًا على الطلاب وتجنبا لازدحامهم أثناء الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي، وإضافة منافذ أخرى لمنع تكدسهم والتأكيد على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين.وأشاد بجهود الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في وضع جدول تشغيل مرن يقوم على تشغيل عربات إضافية مخصصة للطلاب عقب الفترات الامتحانية، بتخصيص عربات مترو إضافية للطلاب تنطلق في الساعة 11:30 ص، و12:30م من بعد الظهر، و2:30 م، و5:30 م لتخفيف التكدس، وتركيب جهاز "x-ray" فور الاتفاق وفتح منافذ إضافية للدخول والخروج، موضحًا أن الجامعة لاتألو جهدًا في العمل على تحقيق المتطلبات اللازمة للطلاب وضمان أمنهم وسلامتهم والتعاون مع جميع الجهات، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أبنائها، من مخاطر الازدحام كأحد السبل المهمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.