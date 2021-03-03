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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

صلاح حليمة: زيارة وزيرة الخارجية السودانية لمصر تؤكد تعزيز العلاقات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:31 م
السفير صلاح حليمة،
السفير صلاح حليمة،
عائشة حسن
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قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن زيارة وزيرة الخارجية السودانية لمصر، ولقائها بالرئيس السيسي، وكذلك زيارة رئيس الأركان المصري للسودان، لها مكاسب عدة، ولعل من أهمها التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والسودان، وتعزيز سبل التعاون بين البلدين، لاسيما وأن الشعب المصري والسوداني وجهان لعملة واحدة، وشعب واحد في دولتين.

ولفت حليمة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن مصر والسودان لهما عمق استراتيجي لكلا منهما، مشيرا إلى أن الزيارة تعكس وجود اهتمام كبير لمرحلة جديدة بين البلدين، وبداية التنسيق والتشاور بين الجانبين، من خلال العمل على استحداث آليات جديدة واتفاقيات سابقة بين البلدين والتي تحكمها استراتيجيات بدأتها بخبراء ووزراء ثم القيادات على المستوى الرئاسي.

وأكد أن هذه الزيارة سيكون لها انعكاسات على المجالات العسكرية أو الأمنية، أو الاقتصادية أو سياسية أو فنية، منوها أن هذه الزيارة تنذر بمرحلة انتقالية جديدة لفترة قادمة يتأكد فيها عمق العلاقات بين الجانبين.

وأضاف نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن هذه الزيارة سيكون لها انعكاسات على قضية الأمن المائي، والعمل على التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، وانتهاء هذه المشكلة، والضغط على إثيوبيا.

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