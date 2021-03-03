لجنة «الوفد» بالقاهرة تعقد أولى اجتماعاتها بتشكيلها الجديد

عقدت هيئة مكتب اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة القاهرة، أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء، بعد تشكيلها الجديد برئاسة اللواء جمال مختار لبحث خطة اللجنة خلال المرحلة المقبلة.ترأس الاجتماع فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، بحضور أعضاء اللجنة، حيث ناقش المجتمعون تنشيط دور الحزب بالمحافظة، خاصة أن محافظة القاهرة هي المحافظة الأم والتفاعل مع المواطنين فيها أمر مهم، بالإضافة إلى التشكيلات المختلفة بالأقسام.قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن الاجتماع ناقش أهمية تفاعل قيادات لجنة القاهرة مع المواطنين من خلال الأنشطة حتى يكون الوفد خادمًا للمواطنين في محافظة القاهرة وتمت مناقشة استعداد المحافظة لانتخابات المحليات القادمة.وأكد "بدراوي"، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري للجنة وذلك للتواصل بين الأعضاء بشكل مستمر، وتم الاتفاق على إعادة تشكيل لجان القاهرة ودعم القطاعات الأربعة لمحافظة القاهرة.وأكد اللواء جمال مختار رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في القاهرة أن خطط استراتيجية العمل التي نقوم بإعدادها، بناءً على توجيهات ومتابعة رئيس الحزب المستشار بهاءالدين أبو شقة الذي وجه بضرورة أن تكون لجنة القاهرة العامة ورجال الأقسام كاملة وفاعلة للتلاحم مع الجماهير، تفعيلًا لسياسة الحزب في أن يكون لاعبًا أساسيًا وقويًا على الساحة المصرية باعتبار أن حزب الوفد جزء من النظام السياسي المصري الذي يقوم على أساس التعددية الحزبية والسياسية طبقًا للمادة الخامسة من الدستور.وأضاف "مختار" أن الوفد بتاريخه ومواقفه الوطنية يمثل المعارضة الوطنية الشريفة التي تبتغي مصلحة الوطن والمواطن.والتزم الحاضرون بهذه التوجيهات وتعهدوا بأن تكون لجنة القاهرة نموذجًا صادقًا للعمل السياسي والحزبي المحترم.جاء ذلك بحضور كاظم فاضل سكرتير عام اللجنة، والمهندس حمدي قوطة والمهندس مصطفى رسلان، وسيد محمد عيد، ومحمد متولي الشافعي، ومحمد عبدالجواد، نواب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في القاهرة، والسيد الصاوي، وإبراهيم نجيب إبراهيم، وسمير دانيال سعد، وسيد مصطفى أمين، وسميرة إبراهيم، ووائل تمام السكرتارية المساعدين للجنة، وجمال محمود أمين الصندوق، ووائل عبدالفتاح أمين صندوق مساعد اللجنة.