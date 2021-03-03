نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد سير الامتحانات بكلية البنات

تفقد اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اليوم، لجان الامتحانات بكلية البنات، وذلك للوقوف على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، رافقه أثناء الجولة رقية شلبي عميدة الكلية ومي عبد الجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أميرة أحمد يوسف وكيلة الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة.وأشاد عبد الفتاح سعود بحرص الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان والالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات التي نفذتها الكلية بالفعل لما فيه راحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.ومن جانبها أكدت رقية شلبي عميدة الكلية على حرص الكلية على تحقيق أقصى درجات الحماية سواء للطلاب أو المراقبين من خلال وجود خيمة مجهزة جيدة التهوية لاستقبال أي حالة تظهر عليها أي أعراض أثناء الامتحان، وأيضا تنظيم دخول وخروج الطلاب من المسارات المخصصة لذلك بكل مبنى وقياس درجات حرارة الطالبات وتعقيم اللجان عقب كل فترة امتحانية، إلى جانب مرور لجنة الأزمات على اللجان لمتابعة الحالة الصحية للطالبات وذلك في ظل تواجد قوى لأعضاء هيئة التدريس لمساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكلة في فهم ورقة الأسئلة.وأفادت مي عبد الجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطالبات اللائي يؤدين اختبارات الفصل الدراسي الأول بكلية البنات على ثلاث فترات تشمل: الفرقة الأولى ٦٣٥٠ طالبة، الفرقة الثانية ٦٣٨٢ طالبة، الفرقة الثالثة ٦٤٥٢ طالبة، الفرقة الرابعة ٧١٧١ طالبة بإجمالي ٢٦٣٥٥ طالبة بواقع ١٤٧ لجنة يقوم بأعمال الملاحظة ٢٩٤ مراقب يتم توزيعهم على اللجان طبقا لجدول الامتحان.وأشادت مي عبد الجواد بنظام التعليم الهجين والذي ساهم في تقليل حضور الطالبات بنسبة 50% والتصحيح الإلكتروني الذي يتم في سرعة ودقة وبأقل قدر من المخاطر. هذا بالإضافة إلى خط ساخن ٠١٠٩٨٣٧٧٥٧٣ لتلقي شكاوى الطالبات ممن يظهر عليهن أي أعراض أو الإبلاغ عن حالات اشتباه كورونا.