«السياحة» تدشن منظومة إلكترونية لاستدعاء الشركات

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت خطابًا من وزارة السياحة والآثار مفاده أن قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين انتهى من إعداد وتدشين المنظومة الإلكترونية للاستدعاءات والتواصل مع الشركات السياحية من خلال إيميل الشركة المسجل بالغرفة، وذلك فى حالة وجود أى شكاوى أو محاضر فى حق الشركات باستخدام حقها في الدفاع نفسها، وذلك في إطار سرعة إنجاز العمل وتقليل الوقت وترشيد النفقات.وطالبت الغرفة فى منشور عمم على جموع الشركات التعامل بتلك المنظومة والتعامل الإيجابي معها، وتنفيذ ما قد يرد للشركة عبر الإيميل من استدعاءات، حرصا على عدم توقيع أى جزاءات على الشركات دون استبيان موقه من الشكاوى، موضحة أنه سيتم التعامل بهذه الآلية بداية من مارس الجارى.