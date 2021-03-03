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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للصحافة»: لا ندخر جهدًا فى دعم المؤسسات الصحفية لتؤدى رسالتها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:08 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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زار اليوم، وفد من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، مطابع الأهرام التجارية ومصنع "سيسيب" لمنتجات البلاستيك التابع لشركة الأهرام للاستثمار بمنطقة قليوب، رافق الوفد عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

وضم الوفد الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ومروة السيسي الأمين العام للهيئة وسامح عبدالله ووليد عبدالعزيز وأسامة أبوباشا والشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة وعددًا من قيادات مؤسسة الأهرام الدكتور سعيد غنيم مدير عام المؤسسة والمستشار مدحت لاشين المستشار القانوني للهيئة وصلاح زلط النائب التنفيذي للمدير العام لشركة الأهرام للاستثمار ومحمد حماد نائب المدير العام للشركة للاتصالات الخارجية والمهندس محمد محمود رئيس مطابع الأهرام التجارية والمهندس سامح بطاح رئيس شركة سيسب.

واطلع "الشوربجي" خلال الزيارة على سير العمل بالمصنع وجودة منتجاته، ودار بينه وبين العاملين على خطوط الإنتاج حوار مفتوح حول طبيعة عملهم واطمأن كذلك على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة لا تدخر جهدًا في سبيل النهوض بأوضاع المؤسسات الصحفية ومساعدتها على تعزيز مواردها المالية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الصحفية تمتلك من الأصول والموارد البشرية ما يؤهلها للنجاح وإثبات تواجدها على أرض الواقع، مشددًا على حرص الهيئة على أن تقوم المؤسسات الصحفية بدورها التنويري بالتوازي مع سياستها التنموية كمؤسسات وطنية تمتلك فرصًا واعدة للمساهمة في استكمال مسيرة البناء والتنمية وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد عبدالمحسن سلامة، أن هناك خطة طموحة تم وضعها لزيادة أرباح الشركات التابعة لمؤسسة الأهرام لتمثل رافدًا إضافيًا لموارد المؤسسة.

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