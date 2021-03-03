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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير «تأمين الصحي بني سويف» يتابع سير امتحانات المعهد الفني للتمريض

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:28 م
الدكتور حسن محمود
الدكتور حسن محمود
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور حسن محمود محمد سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الفرقة الرابعة بالمعهد الفني للتمريض.

وشدد مدير عام فرع بني سويف التأمين الصحي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، والتأكد من ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة واتباع سياسة مكافحة العدوى وتطهير اللجان قبل وبعد كل مادة، وتوفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات، وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، واطمأن على توفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان لأي حالة طارئة وتزويد اللجان بكافة احتياجاتها.

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