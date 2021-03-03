«السلع التمونيية» تعلن عن مناقصة جديدة لزيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة زيت مستورد رقم 10 لعام 2021-2020، حد أدني 30 ألف طن زيت صويا و10 ألاف طن زيت عباد فترة وصول من 1 إلى 15 مايو 2021.وأوضحت الهيئة، أن جلسة البت ستكون غدا الخميس 4 مارس، ويقدم المورد أسعاره على أساس (السداد At sight) وكذلك (على أساس 180 يوم بتسهيلات موردين)، ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة العامة السلع التموينية، العنوان 99 شارع القصر العيني، بالقاهرة.