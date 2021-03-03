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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

القومي لأسر الشهداء: فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:25 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أعلن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير، تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية حتى 25 مارس 2021.

وتهدف الجائزة لتشجيع النشء والنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لتشجيع ذلك.

وتمنح الجائزة سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين:-
الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة.
الفئة العمرية الثانية من فوق 12 حتى 18 سنة.

أولًا: مجال الآداب:-
( القصة، الشعر، المسرحية).

ثانيا: مجال الفنون:-
الرسم، آلات وترية، الغناء).

ثالثًا: مجال الإبداع والإبتكار:-
(التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية).

وأوضح المجلس، أنه يمكن الاشتراك في الجائزة من خلال التوجه إلى إدارة الإستقبال بالمقر الخدمي للمجلس القومي بالسيدة زينب للاطلاع على الشروط وملء استمارة التقديم، أو للاستفسارات التواصل عبر الأرقام التالية: 01111905723 – 01111906324 أو الخط الساخن 16857.

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