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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا: ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بمحافظة درعا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:23 م
ضبط أسلحة
ضبط أسلحة
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تمكنت القوات السورية المختصة، اليوم الأربعاء، من ضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة من مخلفات الإرهابيين في الريف الغربي من محافظة درعا جنوبي سوريا.

وأوضح قائد ميداني سوري - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه أثناء تفتيش المزارع في الريف الغربي من محافظة درعا، تم العثور على كمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة منها ما كان معدا للتهريب ومنها المجهز للبيع، مشيرًا إلى أن ضبط الأسلحة تم بفضل التعاون المثمر بين الجهات المختصة والأهالي الشرفاء من أبناء المحافظة.

وأضاف القائد السوري، أن الأسلحة المضبوطة تضم بنادق آلية وقواذف "آر بي جي" وقناصات غربية، بالإضافة إلى رشاشات "بي كي سي" وذخيرة رشاشات "بي كي سي"، ودوشكا وقنابل يدوية، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستواصل مهامها في تطهير جميع مناطق المحافظة من مخلفات الإرهابيين وستقوم بسحب كل الأسلحة غير الشرعية بما يسهم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

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