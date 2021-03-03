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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا: انتظام سير الامتحانات بكلية التمريض وسط إجراءات احترازية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:23 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تفقد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أعمال الامتحانات لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بكلية التمريض.

أكد نائب رئيس الجامعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك منذ اللحظات الأولى لدخول الطلاب من بوابة الكلية ثم دخولهم لجان الامتحانات وحتى الانتهاء من أداء الامتحان حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسلامة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقائمين على أعمال الامتحانات بالكلية.

أوضحت الدكتورة عفاف بصل، عميد الكلية، أن امتحانات اليوم، يؤديها 487 طالبا وطالبة بالفرقة الأولى فى مادة ‏"فسيولوجى" موزعين على 35 لجنة، في حين بلغ عدد طلاب تمهيدي الماجستير 45 طالبا وطالبة، و9 طلاب للدكتوراه.

وأضافت أنه تم توجيه جميع المراقبين والملاحظين بعدم التهاون مع حالات الغش، إلى جانب تواجد أساتذة المواد أثناء الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتطبيق القانون في التصدي لأي محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجان.

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