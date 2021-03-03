للشباب حتى 30 سنة.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بميناء دمياط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى مصانع اللوجيستيات المتطورة بميناء دمياط، براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 6 مساعدين (وناش، ميكانيكي سيارات، كهربائي سيارات)، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 0109038295، أو التوجه لمقر الشركة في ميناء دمياط.