«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.وتكون حالة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، ومعتدلة على السواحل الشمالية، نشطة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة (60% تقريبا)، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد على فترات متقطعة (40 % تقريبا)، كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.وحول حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمرة مضطربة، وارتفاع الموج فيه ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 11الإسكندرية 19 13وادي النطرون 20 11طنطا 20 11شبين الكوم 21 12دمنهور 20 12بلطيم 20 13مطروح 18 12السلوم 19 08سيوة 19 08بورسعيد 19 12دمياط 19 12الزقازيق 21 12المنصورة 20 11الإسماعيلية 21 10السويس 21 11العريش 18 09رفح 17 09رأس سدر 21 12نخل 17 07نويبع 20 15طابا 20 12كاترين 14 05الطور 20 12شرم الشيخ 22 15الغردقة 22 14مرسى علم 23 15الفيوم 21 10بنى سويف 21 10المنيا 21 09أسيوط 21 08سوهاج 22 09قنا 22 10الأقصر 22 10أسوان 23 11إدفو 23 11أبوسمبل 22 12الوادي الجديد 21 10شلاتين 25 15أبورماد 25 15حلايب 24 16رأس حدربة 24 17.