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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:30 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

وتكون حالة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، ومعتدلة على السواحل الشمالية، نشطة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة (60% تقريبا)، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد على فترات متقطعة (40 % تقريبا)، كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وحول حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمرة مضطربة، وارتفاع الموج فيه ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الإسكندرية 19 13
وادي النطرون 20 11
طنطا 20 11
شبين الكوم 21 12
دمنهور 20 12
بلطيم 20 13
مطروح 18 12
السلوم 19 08
سيوة 19 08
بورسعيد 19 12
دمياط 19 12
الزقازيق 21 12
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 18 09
رفح 17 09
رأس سدر 21 12
نخل 17 07
نويبع 20 15
طابا 20 12
كاترين 14 05
الطور 20 12
شرم الشيخ 22 15
الغردقة 22 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 21 09
أسيوط 21 08
سوهاج 22 09
قنا 22 10
الأقصر 22 10
أسوان 23 11
إدفو 23 11
أبوسمبل 22 12
الوادي الجديد 21 10
شلاتين 25 15
أبورماد 25 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 24 17.

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