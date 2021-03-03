برلماني يكشف تفاصيل مقترح الحكومة الخاص بـ«اشتراطات البناء»

كشف النائب أشرف الأحمداوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مقترح الحكومة الخاص بـ"اشتراطات البناء" الذى عرض عليهم أمس الثلاثاء خلال اجتماع لجنتي الإدارة المحلية والإسكان، بحضور وزيري التنمية المحلية محمود شعراوي والإسكان عاصم الجزار.وقد نص مشروع القانون المقدم من الحكومة وفقًا لتصريحات "الأحمداوي" لـ"الدستور" على أن البناء سيكون على نسبة 70% من المساحة المطلوب الترخيص لها للبناء وترك نسبة 30% مناور، إلا أن النواب طالبوا بأن يكون هذا الشرط لمساحات الأراضي فوق الـ 200 متر بحيث يبني على 70% منها فقط.ودعا النواب بحسب "الأحمداوي" إلى عدم ربط كود الجراج بعدد الوحدات السكنية في المبنى، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يشترط أن يكون في المباني عدد الشقق مساٍو لعدد الجراجات، فيما بنيت الكثير من الأبراج دون تحقيق هذا البند مما قد يسبب أزمة للأهالي.وأكد مواصلة اجتماعاتهم للاتفاق على صيغة مناسبة لاشتراطات البناء، مشددًا على أن الجميع يهدف للتخفيف عن كاهل المواطن والوصول بقانون يحل أزمة البناء والتراخيص، كاشفًا عن أن ممثلي الحكومة وعدوا بأنه فور الانتهاء من إصدار اشتراطات البناء سيصدر الحيز العمراني الجديد.