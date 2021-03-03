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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استبعاد واضع الامتحان المجمع لأولى إعدادي بالهرم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:21 م
طلاب أعدادي
طلاب أعدادي
ريم محمود
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كشف طارق الخضري مدير إدارة الهرم التعليمية تفاصيل أزمة الامتحان المجمع للصف الأول الإعدادى اليوم الأربعاء، بعد حالة الجدل التى أثيرت بين أولياء الأمور والطلاب بسبب وضع أسئلة من الفصل الدراسي الثاني.

وقال طارق في تصريح لـ«الدستور»، إنه جرى تغيير الامتحان قبل بدء اللجنة بنصف ساعة واستبعاد الموجه الأول الذي وضع الامتحان، مؤكدًا أن جميع الطلاب امتحنوا ولا توجد مشكلة بعد تدارك الأمر سريعًا.

وطمأن الخضري أولياء الأمور أن هذا الخطأ لن يتكرر فى الامتحانات المقبلة وسوف يتم تنظيم الأمر أكثر من ذلك.

وسيطرت حالة من الغضب على أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بعد أن فوجئ الطب بوضع الامتحان المجمع من منهج الفصل الدراسي الثاني وليس الفصل الدراسي الأول، وتم إعادة الامتحان للطلاب أكثر من مرة.

وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالهرم، أنه تم رصد شكاوى أولياء الأمور والطلاب بالإضافة إلى اتخاذ قرار عاجل من المديرية بإحالة واضع الامتحانات للتحقيق، وذلك بسبب ما سببه من توتر للطلاب.

وأضافت مصادر بوزارة التربية والتعليم أنها تلقت شكاوى في غرفة العمليات وتعمل على متابعة الموضوع مع مدير مديرية الهرم التعليمية.

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