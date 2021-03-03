«التأمينات» توضح إجراءات إصدار بطاقة الصرف المفقودة أو الرقم السري

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، انتظام عملية صرف معاشات مارس فى يومها الثالث.وناشدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، من فقد البطاقة أو الرقم السري، بسرعة التوجه إلى الهيئة لتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية، من خلال تقديم خطاب معتمد ومختوم من البريد أو البنك، على أن يتضمن الموافقة على تحويل المعاش المستحق على الحساب الجاري.وأشارت إلى أنه في حال الرغبة في صرف المستفيد مستحقاته من خلال بطاقات ميزة، يتم تقديم خطاب معتمد ومختوم من البنك يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة «ميزة»، ويقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية.