«الكرملين»: عقوبات أوروبا وأمريكا تدخلًا في شئون روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن «العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد أفراد ومنظمات روسية، هي تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، ومثل هذه القيود غير مقبولة».وأضاف «بيسكوف» - حسبما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية -: «نحن نعتبر أي قيود من هذا القبيل غير مقبولة على الإطلاق، وتسبب ضررًا كبيرًا للعلاقات الروسية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي»، مشيرًا إلى أن «العقوبات الجديدة التي تم فرضها على العديد من المواطنين الروس تكرر في الأساس القيود المفروضة عليهم بموجب التشريع الروسي، حيث إن هؤلاء الأشخاص لا يسافرون للخارج ولا يحق لهم فتح حسابات بالبنوك الأجنبية، وليس لهم الحق في التملك في الخارج».