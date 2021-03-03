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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قرعة علنية لتسليم 50 منزل ريفي بباريس الوادي الجديد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:20 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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أكد كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة باريس التابعة لمحافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ وإجراء قرعة علنية لتسليم 50 منزل ريفي، وسط حضور جميع المستوفين للشروط بناء على نتائج اللجان المشكلة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أنه تم اختيار عدد (20) منتفع احتياطي فى حالة وجود حالات تخلف لبعض المواطنين عن الاستلام، بالإضافة إلى عدد (30) منتفعا لباقي المنازل والأرض الزراعية، وذلك بحضور قيادات المركز التنفيذية للمركز ورؤساء القرى.

حيث أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قرعة علنية عن (50) منزل ريفي بأرض الملك تستهدف توزيعها على (50) منتفعا بنظام القرعة العلنية، منهم (20) منزلا لأهالي قرية جدة المتضررين من حشرة النمل الأبيض، وعدد (20) أرض زراعية لباقي المركز، طبقا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملّوط، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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