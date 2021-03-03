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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس البحيرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:17 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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صرح ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن امتحانات اليوم قد سادها جو من الهدوء في يومها الخامس على التوالي، حيث انتهت امتحانات المرحلة الابتدائية وجاري أعمال التصحيح والرصد لدرجات التلاميذ، وبدأت اليوم امتحانات المرحلة الإعدادية، حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي وعددهم 127209 طلاب وطالبات امتحانهم المجمع في 934 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن طلاب المرحلة الثانوية واصلوا أداء امتحاناتهم فأدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، وبلغ عددهم 34377 طالبا وطالبة في 119 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظ.

وأشار إلى متابعة سير الامتحانات أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية، وأن عملية الدخول لمنصة الامتحانات سارت بسهولة ويسر، وتم توفير كافة وسائل الأمن والهدوء والسلامة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة وتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد والالتزام بالتعقيم قبل دخول اللجان والتنبيه على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.

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