مستوطنون يقتحمون موقع أثرى فى سبسطية شمال نابلس

شن عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، اقتحاما على الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت الموقع أمام المواطنين ومنعتهم من دخوله، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.