خبيرة تغذية: 9 نصائح لحرق الدهون نهائيًا

يعاني الكثير من الأشخاص، بسبب وجود نسبة عالية من الدهون فى أجسامهم، مما قد يؤثر عن صحتهم سالبا، بالإضافة إلى عدم تناسق شكل الجسم بسبب تلك الدهون، لهذا نستعرض فى السطور التالية، نصائح تساعدك على حرق الدهون نهائيا، بحسب ما قالته لنا خبيرة التغذية العلاجية، دكتورة جيهان الدمرداش.1- الماء الدافئ على الريق يساعد على التخلص من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.2- الاهتمام بالحركة البدنية والرياضة ساعة يوميًا.3- شرب الماء على الأقل لترين فهو بنزين الحرق.4- طبق السلطة مع الغداء، لتعطيك احساس بالشبع.5- الشاي الأخضر أو كوبين ماء قبل الأكل بنصف ساعة.6- أخذ الفاكهة المسموح بها خلال اليوم وعدم الإسراف خلال الفترة بين الوجبات.7- البعد عن الزيوت والسمن المهدرج والاكتفاء بمعلقة زيت زيتون واحدة باليوم والدهون الصحية مثل المكسرات.8- البعد عن الحلويات والمعجنات والوجبات الجاهزة السريعة.9_ الاهتمام بيوم الفري لزيادة الحرق ويفضل وجبة واحدة فري باليوم والعشاء دائما يكون خفيف زبادي وفاكهة.