مطران الغربية يحدث المسيحيين عن «فاعلية المناولة المقدسة»

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "فاعلية المناولة المقدسة".وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المتروبوليت مكاريوس مطران كينيا في بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، الابن الرّوحي للقدّيس صفروني الآثوسي. يخبر عن فاعلية المناولة المقدّسة، فيقول:"أودّ أن أخبركم عن هذه المعجزة الّتي حدثت في أبرشيّتنا. أحد الكهنة وكان هذا الكاهن طالبًا أُصيب بالإيدز لكنّه لم يرغب في الذهاب إلى الطّبيب وحده، فاصطحبته إلى الطبيب، فحصه الطبيب وكشف لنا أنّه سيموت بسبب المرض. جاء إليّ وجلس في مكتبي، وكان يبكي والدموع تنهمر على الأرض ما عساي أقول له.؟!. بماذا أنصحه؟!. كيف يمكنني مواساته؟!".وأضاف:"بالطبع أخبرته أن المعجزات تحدث في كنيستنا. ولكي أُخفّف من حزنه، نصحتُه أن يذهب إلى الكنيسة ليصلّي طوال الليل، وفي صباح الغد، أن يشارك في القدّاس الإلهيّ ويساهم القداسات، قلتُ له: "بما أنك اعترفتَ الآن بجميع خطاياك، فأنت الآن كالملاك، لذا تعال صباح الغد لتتناول القربان المقدس".بالفعل، صلّى طوال الليل.وفي الصّباح أتى إلى القدّاس، وتناول، وقال لي إنه يشعر بالرّضا اليوم بعدما تناول، كنتّ قد أخبرته في اليوم السابق أنّ المناولة المقدّسة في تقليدنا هي دواء للحياة الابديّة، وللنّفس والجسد، وقد تمّ شفاء العديد من الفيروسات من خلالها".واستند على النص الإنجيلي القائل: [التنقية من الخطايا بالاعتراف والتوبة قبل التناول شرط لنوال الشفاء، "لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَا رَبُّ، يَا رَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ" (متى 7: 21)، "لأَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِدُونِ اسْتِحْقَاق يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ دَيْنُونَةً لِنَفْسِهِ" (1 كورنثوس 11: 29)]وتابع:"ثم طلب منّي أن آخذه إلى الطّبيب مرة أخرى على هذا أخذتُهُ إلى الطّبيب. قام الطّبيب بفحصه وأحضر الفحوصات السابقة وأظهر لنا أنّه كان مصابًا بمرض الإيدز ثمّ أحضر لنا الفحوصات الّتي أجراها في ذلك اليوم وقال: " أنا الآن لا أستطيع أن أقول شيئًا لأنّ هذا المرض قد اختفى"، وقد تزوّج بعد ذلك وهو الآن من أفضل الكهنة".واستطرد:"في ذلك الوقت أيضًا، كانت لدينا جائحة الإيدز وكان السكّان في "كينيا" يموتون منها. كنت أُقيمُ القدّاس الإلهيّ مع "الماساي"، وهم قبيلة بدائيّة، وأُقيمُ الصّلوات بمعاونة طلّابي والشّمامسة والكهنة. لاحظت وجود حوالي 400 شخص في القداس. ناولتُهم جميعًا. بإمكانكم أن تتصوّروا كميّة الجراثيم، بالاضافة الى وجود الكثير من الذّباب والحشرات الأخرى التي كانت تسقط في الكأس. وكما قلتُ من قبل، كان مرض الإيدز منتشرًا في كلّ مكان وكان النّاس يموتون بسببه. بعد القدّاس، لاحظتُ أن الشّمامسة والكهنة، كانوا خائفين، فقلت لهم: "سيتعيّن على أحدكم أن يأخذ الكأس ويتناول ما تبقّى فيها" (كما يفعل الكهنة في نهاية كلّ خدمة). يمكنُكم أن تتخيّلوا، الخوفَ الذي اعترى كلّ شخص وهو أمرٌ طبيعيٌّ جدًا وبشري. يشعر البشر بالخوف خلال هذه المواقف. ولأنّني لاحظتُ أنهم يخشون أن يتعيّن على واحد منهم تناول ما تبقّى في الكأس، قلت لهم "اليوم سأريكم كيف تُتلمظ الكأس المقدسة".واكمل:"أخذتُ الكأسَ المقدسة وكلّ ما تبقّى فيها. رفعتُها وقلت لهم "هنا جسدُ ربّنا ودمه" وهكذا بقيت المحتويات، كلّ الجراثيم الّتي كانت هناك، كلّ الذباب، كلّ هذا نزل في جوفي، مع جسد ربنا ودمه.وبالطّبع كلّ واحد من الطلّاب، والشمامسة، والكهنة، كانوا ينتظرون رؤية شيء ما يحدث لي، أن أمرض، وأموت، بعد أن تناولتُ كلّ ما في الكأس المقدسة وكلّ ما تبقّى هناك، بعد مناولة 400 شخص، وها أنا ذا، بعد كلّ هذه السّنوات، حيٌّ يُرزق وأُتابعُ عملَ ربّنا".واختتم:" نسمعُ في الوقت الحاضر عن الوباء الحاليّ حول العالم. البعض منّا، حتى من الأساقفة، والكهنة، وحتّى المؤمنين، يخافون، أن يصابوا بهذا الفيروس من خلال المناولة المقدسة، أنا أؤكّد بشكل قاطع أنّ هذا الاحتمال غير وارد قطعيًّا.!!!. أمامنا هنا معجزة عظيمة.!.. نقول إنّ المناولة هي دواء للحياة الابديّة. القربان المقدّس، جسد ربّنا ودمه، يمنحاننا الحياة وهذا هو السرّ الذي يجب علينا جميعًا أن ندركه وألّا نخاف. على الرّغم من أنّ الشيطان يتدخّل ويضع أفكارًا وشكوكًا مختلفة في أذهاننا، كما يمكننا أن نسمّيها، بأنّنا قد نلتقط هذا الفيروس من المناولة المقدسة. أنا أنصح الجميع، بالاقتراب من الكأس المقدّسة دون خوف، وتناول جسد ربّنا يسوع المسيح ودمه. فهو حقًّا حيّ، أبديّ ويقيمنا من كل ذنوبنا وأهوائنا".