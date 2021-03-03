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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:15 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين دون تقاعس أو تهاون والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم قد قامت بحملة مكبرة وذلك لرفع كفاءة الطرق والشوارع ورفع الأتربة والقمامة وتراكمات الري مشيرًا إلى مواصلة حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة وبصفة دورية خلال حملات نظافة صباحية ومسائية لتحسين مستوى النظافة والإرتقاء بها والحفاظ على البيئة.  

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم شن حملات لتسوية وتمهيد الطرق والشوارع بمركز الغنايم والقرى التابعة لهم وإزالة الحفر والمطبات خاصة غير المرصوف منها لتسهيل الحركة المرورية والنقل والانتقال كما تم رفع وإزالة القمامة والمخلفات من أماكن التجمعات وحاويات القمامة التي تم توزيعها في أماكن مختلقة حيث تم رفع 18 مقطورة و7 قلابات قمامة وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والوحدات المحلية التابعة كالقلابات واللوادر وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والمخلفات والبيئة، وذلك خلال حملات برئاسة خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ومصطفى على نائبه، مضيفًا إنه تم تحرير 84 محضر متنوع ما بين مخالفات صحة وتموين وبيئة ونظافة وإشغالات وغيرها خلال حملة تموينية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة المواطنين.  

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