السيطرة على حريق داخل محل أجهزة كهربائية بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف العميد محمد بلبع، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق شب داخل محل أجهزة كهربائية بمنطقة السعرانية التابعة لدائرة قسم كفر الدوار.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز قسم شرطة كفر الدوار يفيد نشوب حريق هائل في المنطقة المشار إليها بدائرة القسم.انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب محمد مصطفى، رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتبين اشتعال النيران داخل محل أجهزة كهربائية، وتمت السيطرة عليه.تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة للمعاينة، وتحديد سبب الحريق.