محافظ بني سويف: 127 ألف طلب تصالح حتى الآن

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم الأربعاء، بلغ 127 ألفًا و140 طلبًا على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل.ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بمد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن دفع قيمة 35% من قيمة التصالح «جدية»، إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن سددوا خلال شهر يناير 2021.وجدد المحافظ تأكيداته بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وسرعة عمل اللجان الفنية، ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يُتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.