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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف مشلوح يؤسس كنيسة ويعتدى على أملاك الروم الأرثوذكس بأوغندا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:20 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكنيسة تعاني من دخلاء على أرض وحدود بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا الأرثوذكسية.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في إيبارشية كمبالا بأوغندا ظهرت مجموعة غير قانونية غير معترف بها من الكنائس الأرثوذكسية الرسولية تعمل على تأسيس كنيسة على أرض إفريقيا، التى هي ضمن حدود وحقوق بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا، مخالفة بذلك القانون السادس للمجمع المسكوني الأول الذي أقر الحفاظ على حدود كنيسة الإسكندرية، وكذلك مناطق كل كنيسة، وأن تبقى لكل كنيسة امتيازاتها.

وتابع: "هذه المجموعة غير القانونية والتي تدعي أنها أرثوذكسية يترأسها أسقف مشلوح تثير الاضطرابات والانقسامات بين المؤمنين الأرثوذكس الأفارقة في المنطقة، وبملابسهم الكهنوتية التي تشبه ملابس الأساقفة والكهنة الأرثوذكس من غير بطريركية الإسكندرية، تسبب الشكوك في النوايا بين البطريركيات الأرثوذكسية، وهذا أمر مؤسف وخطير".

واختتم: "وهذه المجموعة غير القانونية تعمل على ضم المتمردين على رئيس الأساقفة الإسكندري القانوني في كامبالا، والذين يتطلعون للرسامة الأسقفية من الكهنة، والذين يبحثون عن منفعة مالية وليس على اعتناق الأرثوذكسية عن إيمان".

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